اللجنة الشعبية في كفر قاسم: لن نعيد أولادنا إلى المدارس بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت اللجنة الشعبية في مدينة كفر قاسم الأهالي إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وصرح رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى، في بيان أصدره اليوم، الثلاثاء، أنه "لا شك أن القرارات التي تم اتخاذها في الأيام الأخيرة من قبل حكومة إسرائيل وآخرها قرار فتح المدارس هي استمرار لسياسة التخبط التي تتبعها حكومة إسرائيل في التعامل مع جائحة كورونا. الهدف من وراء محاولة إعادة الحياة إلى طبيعتها ينبع من اعتبارات اقتصادية بحتة، وليس بسبب زوال شبح كورونا".

وأشار إلى أن "حكومة إسرائيل تحاول من خلال هذه القرارات، والتي تعرض المواطنين للخطر، بأن تنقذ اقتصادها الهش، والذي تلقى ضربات قاسية بسبب هذه الأزمة، كما تعرضت باقي اقتصادات دول العالم أيضا لضربات مشابهة".

وأكد عيسى أن "قرارات فتح المؤسسات والمحال التجارية تمت من فرض تقييدات على سلوكيات الفرد في الحيز العام كالتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة والتعقيم المستمر ومنع التجمهر، لذلك نرى بأن قرار إعادة الطلاب إلى المدارس، في ظل هذه الظروف، يعتبر مجازفة بحياة أبنائنا ويعرضهم إلى خطر العدوى والإصابة، لأنه من المستحيل تطبيق تقييدات وشروط السلامة المطلوبة من أجل فتح المؤسسات في مدارسنا وعلى أبنائنا الذين لا تتجاوز أعمارهم سن العاشرة. لذلك نرفض هذا القرار رفضا تاما، ونحث أهلنا في كفر قاسم بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس حفاظا على سلامتهم".