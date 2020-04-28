ترامب يوصي بفتح المدارس وحكام الولايات لا يردون على مكالماته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،أمس الإثنين، أن على الولايات "التفكير بجدية" في إعادة فتح مدارسها العامة قبل نهاية العام الدراسي بالرغم من قول حكام عشرات الولايات إنه سيكون من غير الآمن للطلاب العودة حتى الصيف أو الخريف.

وقال ترامب بذلك، أمس الإثنين خلال اتصال مع حكام الولايات، حيث ناقش كيفية إعادة فتح اقتصاداتهم، من بين قضايا أخرى، ولم يرد أي من الحكام على الاقتراح خلال المكالمة، وفقا لتسجيل حصلت عليه وكالة "أسوشيتد برس".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في الوقت الذي عملت فيه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية لإعادة فتح الاقتصاد.

وفيما يتعلق للمدارس، تضمن ذلك ضمان وجود مسافة ستة أقدام بين مقاعد الطلاب، وتقديم وجبات في الفصل الدراسي بدلاً من الكافتيريا، وإغلاق الملاعب، إعادة فتح المدارس يعد مفتاحًا لتحريك الاقتصاد مرة أخرى.

بدون مكان آمن لأطفالهم، سيجد العديد من الآباء صعوبة في العودة إلى العمل، لكن بعض مسؤولي التعليم يقولون إن فتح المدارس بسرعة سيجلب مخاطر كبيرة وسيكون دون جدوى، خاصة وأن نهاية العام الدراسي تقترب.