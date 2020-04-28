شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 أبريل 2020 نشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم الثلاثاء، 28/نيسان/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

صنعاء الدولار 599.5 شراء 601 بيع السعودي 158.2شراء 158.35 بيع Advertisements عدن الدولار 677شراء 681 بيع السعودي 178.8 شراء 179.3 بيع

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