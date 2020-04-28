شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 2131 حالة.

وقالت الصحة العمانية في بيان، إن من بين الإصابات 40 حالة لعمانيين، و42 لغير العمانيين، كما سجلت الوزارة 10 وفيات حتى الآن جراء الفيروس.

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