"كورونا" يصدم مبيعات تويوتا ويدفعها للتراجع 22.6% في مارس

الثلاثاء 28 أبريل 2020

أعلنت مجموعة تويوتا موتور اليابانية للسيارات اليوم الثلاثاء تراجع مبيعاتها على مستوى العالم خلال شهر مارس الماضي بشدة نتيجة توقف أغلب مصانعها بسبب إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت المجموعة اليابانية التي تضم أيضا شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتورز أن إجمالي مبيعاتها العالمية تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 22.6% سنويا إلى 779151 سيارة.

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وأشارت تويوتا إلى أن أغلب مصانعها في اليابان وخارجها كانت قد توقفت عن العمل في الشهر الماضي بسبب جائحة كورونا، في حين استأنفت مصانعها في الصين نشاطها في أواخر الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تصدر تويوتا النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي يوم 12 مايو المقبل.