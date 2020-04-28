شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:51 صباحًا, 28 أبريل 2020 م المناطق - واس سجّلت سلطنة عمان اليوم 82 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 2131 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العمانية في بيان لها أن عدد الوفيات بلغ 10 حالات، مشيرة إلى أن 364 حالة تماثلت للشفاء.

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