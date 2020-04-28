شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : اتفاق الرياض يحافظ على المصلحة العليا لليمن والان نبدء بالتفاصيل

رحبت البحرين بإعلان تحالف دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية بضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى وضعها السابق، وإلغاء أي خطوات تخالف اتفاق الرياض والإسراع في تنفيذه، باعتباره الإطار المتفق عليه لتوحيد الصفوف وعودة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها عن أملها في أن تتجاوب جميع الأطراف المعنية مع هذه الدعوة الخيرة من تحالف دعم الشرعية، وأن تلتزم بما نص عليه اتفاق الرياض حفاظا على المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق ووحدة اليمن وسلامة أراضيه واستقراره، وأن تتضافر كل الجهود اليمنية من أجل استعادة الدولة ومحاربة التنظيمات الإرهابية وإحلال السلام في ربوع اليمن الشقيق وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216‪.