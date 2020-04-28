شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يزور 9 ولايات سودانية.. والحكومة تشدد إجراءات الوقاية والان نبدء بالتفاصيل

أعرب وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، عن القلق من تزايد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، التي شملت حتى الآن تسع ولايات أي نصف ولايات السودان.

وأوضح الناطق الرسمي وفقاً لبيان بثته وكالة الأنباء السودانية أن الحالات الإيجابية شملت تسع ولايات، ما ينذر بخطر الانتشار ويتطلب اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية.

وأضاف صالح "نحيي الولايات التي تعاملت بحزم في قفل الحدود واتخاذ إجراءات صارمة في تنفيذ حظر التجوال الكامل، داعياً إلى مزيد من الوعي والبقاء بالمنازل حتى تجاوز هذه المرحلة تجنباً لمزيد من الإصابات".

وأكد أن تقارير تنفيذ الحظر بولاية الخرطوم أفادت بعدم التزام المواطنين بالحظر الكامل والمسموح به داخل الأحياء وللأغراض الضرورية وأضاف أنه قد صدر توجيه بالحسم وإيقاف كافة وسائل المواصلات بولاية الخرطوم للحد من حركة المواطنين.

يُذكر أن السودان قد سجل 275 حالة إصابة بفيروس كورونا ، وتوفيت منها 22 حالة، بينما تعافت 21 حالة.