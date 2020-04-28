شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من القدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية في القدس المحتلة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، وداهمت عدداً من منازل المواطنين الفلسطينيين وفتشتها، واعتقلت كلاً من: عادل ناصر محمود، ومحمود عبد داود محمود، ومجد محمود خليل محمود، ومحمد التوتنجي، وحسين شادي عبيد، واقتادتهم إلى مركز اعتقال وتحقيق" المسكوبية" بالمدينة .

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