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82 إصابة جديدة بكورونا في عمان

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أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 82 ، حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كوفيد١٩ منها أربعون 40 حالة لعمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2131 ، وعدد الوفيات 10 وفيات.

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