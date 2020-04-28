شكرا لقرائتكم خبر عن 82 إصابة جديدة بكورونا في عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 82 ، حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد١٩ منها أربعون 40 حالة لعمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2131 ، وعدد الوفيات 10 وفيات.

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