شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليابانية: ملتزمون بالحذر رغم انخفاض إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قالت الحكومة اليابانية إنها مازالت ملتزمة بالحذر في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض أعداد حالات الإصابة في العاصمة.
ويشار إلى أن اليوم الثلاثاء مر ثلاثة أسابيع منذ أن أعلنت الحكومة اليابانية فرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد .
وسجلت طوكيو حالات إصابة بالفيروس أقل من 100 لمدة يومين على التوالي، حيث سجلت 72 حالة أمس الأول الأحد و 39 حالة أمس الاثنين.
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