شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يكسر حاجز الـ 3 ملايين إصابة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من ثلاثة ملايين حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو ثلاثة ملايين و65 ألفا عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 923 ألف حالة. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع ليقترب من 212 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران وروسيا والصين والبرازيل.