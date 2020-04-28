رعد حمودي يهدد باللجوء إلى الأولمبية الدولية في حال استمرار 'الخروقات' الحكومية

رياضة 2020-04-28 | 11:40 0 مشاهدة هدد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية رعد حمودي، باللجوء إلى اللجنة الأولمبية الدولية في حال استمرار "الخروقات" الحكومية بعمل الاتحادات الرياضية وقال حمودي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "شخصنا عدداً من الشخصيات الحكومية التي تدخلت وما زالت بشؤون الاتحادات والعمل بطرق غير مشروعة وغير قانونية على تغيير إدارات بعض الاتحادات خلافاً للقوانين، مستغلة مواقعها الحكومية للتأثير على الهيئات العامة للاتحادات الرياضية".



وأضاف “لدينا ما يثبت التدخل الحكومي ونحذر للمرة الأخيرة هذه الشخصيات من التمادي في عملها غير المشروع تجاه الاتحادات المركزية وبخلافه سنضطر لإبلاغ الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية والإعلام العراقي والأجنبي بما يحدث من خروقات وتدخلات سافرة وتزويدهم بكل ما يثبت ذلك".

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