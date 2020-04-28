القضاء: تصديق أقوال إرهابي قتل عضواً في المجلس المحلي السابق لناحية الوليد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، أن محكمة تحقيق الرطبة صدقت اقوال "إرهابي" ينتمي لتنظيم "داعش" أقدم على قتل عضو المجلس المحلي السابق لناحية الوليد وخطف ابنه.

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن " القاضي المختص صدق أقوال الإرهابي والذي اعترف بتفاصيل الحادثة بعدما أقدم مع مجموعة إرهابية بالهجوم على منزل عضو المجلس المحلي لناحية الوليد في مدينة الرطبة الحدودية واستشهاده بالحال بعد اشتباكات حصلت بين الطرفين".



وأضاف البيان، أن " الارهابي قام بخطف ابنه بعد الهجوم المسلح على منزله والذي حدث اثناء الإفطار" ، لافتا إلى أن "القاء القبض عليه تم بعد ساعة واحدة من قبل قيادة عمليات الانبار وباشراف مباشر من القاضي المختص بعد اشتباك مع المجموعة الارهابية والذي ادى الى إحراق إحدى عجلاتهم".