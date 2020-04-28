الإعلام الأمني: ارهابي يفجر نفسه في استخبارات كركوك ويسفر عن اصابتين

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، أن ارهابيا فجر نفسه في مدخل استخبارات كركوك ما أسفر عن اصابتين اثنين.
وقالت الخلية، في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن أرهابيا انتحاريا فجر نفسه في مدخل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك، مبينة أن الحادث أسفر عن إصابة منتسبين اثنين.
وأفادت وسائل اعلام في وقت سابق صباح اليوم، بوقوع تفجير انتحاري استهدف مديرية الاستخبارات في منطقة القادسية الثانية في كركوك.
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