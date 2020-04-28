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صور صادمة بالملابس الداخلية من سجون السلفادور

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شنت جماعات حقوقية هجوما ضاريا على رئيس السلفادور نجيب أو كيلة، عقب نشره صورا صادمة لمئات السجناء تم صفهم بجوار بعضهم البعض بالملابس الداخلية عقب اندلاع موجة من العنف.
وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، حذر خوسيه ميغيل فيفانكو، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش للأمريكيتين"، من انزلاق السلفادور إلى "دكتاتورية"، مطالبا برد قوي من المجتمع الدولي.

وأجاز الرئيس أبو كيلة استخدام الشرطة والجيش للـ"قوة المميتة" ضد أفراد العصابات لوقف تزايد أعمال العنف أثناء جائحة .


وسجلت السلفادور 24 جريمة قتل يوم الجمعة الماضي، في أسوأ حصيلة يومية منذ تولي أبو كيلة السلطة بحلول يونيو/ حزيران الماضي.

وقال رئيس السلفادور إن العصابات تستغل انشغال قوات الأمن في المساعدة على مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وبرر أبو كيلة استخدام القوة المميتة من جانب الشرطة والجيش، من أجل الدفاع عن النفس ومن أجل الدفاع عن حياة المواطنين.

ذكر أن الحكومة أمرت أيضا بوضع أفراد العصابات داخل زنزانات محكمة الإغلاق تشبه الصناديق الحديدية، في محاولة لقطع خطوط الاتصال فيما بينهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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