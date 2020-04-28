صور صادمة بالملابس الداخلية من سجون السلفادور

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شنت جماعات حقوقية هجوما ضاريا على رئيس السلفادور نجيب أو كيلة، عقب نشره صورا صادمة لمئات السجناء تم صفهم بجوار بعضهم البعض بالملابس الداخلية عقب اندلاع موجة من العنف.
وأجاز الرئيس أبو كيلة استخدام الشرطة والجيش للـ"قوة المميتة" ضد أفراد العصابات لوقف تزايد أعمال العنف أثناء جائحة كورونا.
وسجلت السلفادور 24 جريمة قتل يوم الجمعة الماضي، في أسوأ حصيلة يومية منذ تولي أبو كيلة السلطة بحلول يونيو/ حزيران الماضي.
وقال رئيس السلفادور إن العصابات تستغل انشغال قوات الأمن في المساعدة على مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وبرر أبو كيلة استخدام القوة المميتة من جانب الشرطة والجيش، من أجل الدفاع عن النفس ومن أجل الدفاع عن حياة المواطنين.
ذكر أن الحكومة أمرت أيضا بوضع أفراد العصابات داخل زنزانات محكمة الإغلاق تشبه الصناديق الحديدية، في محاولة لقطع خطوط الاتصال فيما بينهم.
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