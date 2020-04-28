روسيا تسجل زيادة يومية في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

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صورة أرشيفية ذكر المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ اليوم الثلاثاء 6411 حالة وهي زيادة يومية قياسية ليصل إجمالي الإصابات إلى 93558 حالة. وكما سجلت الوفيات اليومية بالفيروس 72 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 867 حالة.

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