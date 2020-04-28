الجامعة العربية تشدد على أهمية اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

شددت جامعة الدول العربية وبرلمانها، الإثنين، على أهمية الالتزام ببنود "اتفاق الرياض" الخاص بالشأن اليمني لاتخاذ خطوات نحو حل الأزمة سياسيا.



وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن ترحيبه بالبيان الصادر الإثنين، عن تحالف دعم الشرعية في شأن الوضع في جنوب اليمن.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبوالغيط قوله إن وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقف الجامعة من الأزمة، مشددا على أن التقسيم والتفتيت ليسا في صالح اليمن وشعبه.

وأضاف المصدر، في بيان، أنه يتعين العمل سريعا على تسوية الأزمة الرئيسية مع الحوثيين بدلا من فتح جبهات جديدة.

ودعا أبوالغيط الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب، بما يُمهد لتسوية شاملة للأزمة تضمن لليمن استقلاله وسيادته ووحدة ترابه الوطني، وتُحافظ على أمن جيرانه واستقراراهم.

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بدوره، طالب الدكتور مشعل بن فهم السلّمي رئيس البرلمان العربي بضرورة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعدم تبني أي مواقف سياسية أو تحركات عملية تُخالفه.

وشدد السلمي، في بيان، على ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني في توحيد صفوف اليمنيين، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب والتهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي الانقلابية.

ودعا جميع الأطراف اليمنية إلى العمل على سرعة تنفيذ بنود اتفاق الرياض دون تأخير، بما في ذلك تشكيل حكومة الكفاءات السياسية.

وثمن السلمي جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي.

وجدد السلمي التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.

ووقع اتفاق الرياض، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لينهي أحداثا شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، أغسطس/آب الماضي، وليوحد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية.