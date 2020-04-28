شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكودا للسيارات تستأنف إنتاجها في التشيك بعد توقف استمر لمدة 5 أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تستأنف شركة سكودا للسيارات إنتاجها في التشيك بعد توقف استمر لمدة 5 أسابيع بسبب جائحة كورونا، وفقا للمتحدث باسم الشركة التشيكية المملوكة لمجموعة فولكسفاجن.



وأكد المتحدث باسم الشركة أن استئناف الإنتاج سيبدأ في وقت مبكر من صباح الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أن سكودا كانت أوقفت الإنتاج في الثامن عشر من مارس/آذار الماضي في مصنعها الرئيسي في ملادابوليسلاف وفي مصنعيها الآخرين في التشيك في فرشلابي وكفاسيني.

من جانبه، قال بيرنهارد ماير، رئيس مجلس إدارة سكودا: "لقد كان من المهم القيام بهذه التدابير الجذرية من أجل حماية الجميع"، مشيرا إلى أن اللحظة جاءت الآن للتطلع إلى الأمام بتفاؤل.

وقال ماير إن تجارة السيارات في أوروبا عاودت الفتح تدريجيا.

وقد أعدت سكودا حزمة تدابير لمنع حدوث العدوى في مواقع العمل، وتتألف هذه التدابير من أكثر من 80 بندا بينها الإلزام باستخدام الكمامة والمطهرات.

ويبلغ عدد العاملين لدى سكودا أكثر من 33 ألف شخص ما يجعلها واحدا من أكبر أرباب العمل في التشيك، وبلغت مبيعاتها في العام الماضي أكثر من 1.24 مليون سيارة.

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وكانت الحكومة التشيكية قد رفعت في أول الأسبوع الماضي قيود التجول لمكافحة انتشار الجائحة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في التشيك 7387 حالة حتى اليوم، فيما وصلت حالات الوفيات إلى 220 حالة.

والجمعة الماضي، علقت التشيك غالبية القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، بما يسمح لرعاياها بالسفر إلى الخارج، وينهي جميع إجراءات حظر التجوال.

واتخذ رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس القرار بشكل سريع ومفاجئ، ردا على حكم قضائي بأن القيود تنتهك القانون رسميا.

وقال وزير الداخلية يان هاماتشيك: إن السلطات ستبقي على ضوابط "كوفيد-19" على حدودها مع ألمانيا والنمسا حتى 14 مايو/أيار المقبل.

مع ذلك، سيتم السماح للتشيكيين الذين يعملون في ألمانيا أو النمسا بالسفر، ولكن بشهادة لا يزيد تاريخ تحريرها على أسبوعين تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة إنه سيتم إعادة فتح المنتجعات الصحية الإثنين المقبل، وستكون مقصورة في البداية على التشيكيين فقط.

وستفيد هذه الخطوة العديد من المنشآت في بوهيميا الغربية بين منتجع ماريانسكي لازن كارلوفي فاري ومنتجع فرانتيشكوفي لاذنه.

ولا يزال يحظر التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص. تم تمديد حالة الطوارئ حتى 25 مايو/أيار.