شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 83 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الاثنين، تسجيل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و83 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15529 حالة والوفيات إلى 1434.



وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات بالفيروس أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

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