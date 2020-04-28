شكرا لقرائتكم النفط الخام الأميركي يخسر 20% إلى 10 دولارات للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالمياً وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.

ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى مستوى متدن عند 10 دولار للبرميل اليوم. وسجل هبوطا 12.8% أو 1.64 دولار إلى 11.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش. وانخفض الخام الأميركي 25% أمس.

ويعود السبب الأهم لهذه الخسائر في أن صندوق USO وهو أكبر صندوق مؤشرات نفطي ETF يقوم بالتخارج بالكامل من عقود شهر يونيو لشراء عقود مستقبلية أخرى تجنبا لانهيار الأسعار مرة أخرى كما حدث في عقود مايو السابقة يوم الاثنين الماضي ما أدى إلى اتساع الفارق السعري بين عقدي يونيو ويوليو للخام الأميركي.

ونزل خام القياس العالمي برنت إلى 18.85 دولار وفي أحدت تعاملات فقد 4.3 بالمئة ما يوازي 85 سنتا إلى 19.14 دولار للبرميل.

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وخسر خام القياس أمس 6.8% وينتهي العمل بعقد الخام تسليم يونيو حزيران في 30 أبريل.

ويأتي انخفاض أسعار النفط في العقود الآجلة تسليم يونيو وسط مؤشرات على امتلاء طاقة التخزين العالمية سريعا مما يثير مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج لن تأتي بالسرعة الكافية لتعويض انهيار الطلب جراء جائحة فيروس كورونا بالكامل.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركي إلى 518.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل مقتربة من مستواها القياسي على الإطلاق عند 535 مليون برميل الذي سجلته في عام 2017.

وسجلت التعاملات الآجلة علي النفط خسائر للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، وانخفضت في 8 من الأسابيع التسعة السابقة.

وامتلأت 70% من طاقة التخزين بمركز كوشينج وهو نقطة تسليم خام غرب تكساس الأمريكي بحلول منتصف نيسان. ويقول متعاملون إن الطاقة المتاحة مستأجرة كلها بالفعل.