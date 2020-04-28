الوزيرة يميّن تدين بشدة التعرض للعاملات في الخدمة المنزلية

دانت ​وزيرة العمل​ لميا يميّن بشدة ما يتعرض له بعض العاملات في الخدمة المنزلية من عنف على ايدي ارباب العمل ، مؤكدة ان هذه التصرفات غير الانسانية والمخالفة لشرعة ​حقوق الانسان​ لن تمر من دون معاقبة فاعليها.

واشارت الى ان ​وزارة العمل​ وضعت لهذه الغاية الخط الساخن 1741 لمتابعة الشكاوى المتعلقة بالعاملات و​العمال​ الاجانب ، ووضع مرتكبيها على اللائحة السوداء والادعاء عليهم امام النيابات العامة المختصة كون ان هذه الافعال تندرج في اطار ​الاتجار بالبشر​.

وأوضحت ان هناك ورشة عمل تعمل على إعادة النظر بالنظام القائم حالياً ، وإقرار عقد عمل جديد ينظم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعاملة بشكل عادل ومتوازن لجهة الحقوق والواجبات.