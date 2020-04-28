الوزيرة يميّن تدين بشدة التعرض للعاملات في الخدمة المنزلية

دانت وزيرة العمل لميا يميّن بشدة ما يتعرض له بعض العاملات في الخدمة المنزلية من عنف على ايدي ارباب العمل ، مؤكدة ان هذه التصرفات غير الانسانية والمخالفة لشرعة حقوق الانسان لن تمر من دون معاقبة فاعليها.
واشارت الى ان وزارة العمل وضعت لهذه الغاية الخط الساخن 1741 لمتابعة الشكاوى المتعلقة بالعاملات والعمال الاجانب ، ووضع مرتكبيها على اللائحة السوداء والادعاء عليهم امام النيابات العامة المختصة كون ان هذه الافعال تندرج في اطار الاتجار بالبشر.
وأوضحت ان هناك ورشة عمل تعمل على إعادة النظر بالنظام القائم حالياً ، وإقرار عقد عمل جديد ينظم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعاملة بشكل عادل ومتوازن لجهة الحقوق والواجبات.
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