ميقاتي: ما جرى بطرابلس إنذار كبير ونموذج لما يمكن ان يحصل في كل المناطق

أسف رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي للأحداث المؤلمة التي جرت مساء أمس في طرابلس وادت الى سقوط احد أبنائها وجرح مدنيين وعسكريين، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
واعتبر ميقاتي في تصريح اليوم، إن ما جرى إنذار كبير ونموذج لما يمكن ان يحصل في كل المناطق اللبنانية من دون استثناء، فان يصبح ستون في المئة من اللبنانيين في حال الفقر، ومن بينهم عشرون في المئة في الفقر المدقع لهو أمر يستوجب سياسات مختلفة تماما عن العنتريات والعنجهيات ورسم خطوط حمراء دون إتخاذ اي تدبير حقيقي يوحي للناس بالطمأنينة والأمان الاجتماعي.
أضاف: أتقدم بالعزاء من آل السمّان الكرام بفقدان إبنهم فواز وادعو الله بالشفاء للجرحى،من عسكريين ومدنيين، وليكن معلوما أن ما يؤلم الناس هو نفسه وجع الجيش والقوى الامنية،ما يتطلب ان تبقى التحركات سلمية ضد سياسة الافقار والتجويع وضد الفوضى في معالجة المسائل المالية والاقتصادية.
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