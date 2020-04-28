جلسة للجنة الإدارة والعدل لدرس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص

تعقد ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية جلسة برئاسة النائب ​جورج عدوان​، تتابع خلالها درس اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آليّة التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسّسات العامّة، واقتراح قانون ​محاربة الفساد​ في ​القطاع الخاص​.

وتدرس اللجنة أيضًا اقتراح القانون الرامي إلى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الإدارة والمؤسّسات العامّة والبلديات، وكلّ من يتداول أموالًا عموميّة.