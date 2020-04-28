تعقد لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، تتابع خلالها درس اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آليّة التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسّسات العامّة، واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وتدرس اللجنة أيضًا اقتراح القانون الرامي إلى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الإدارة والمؤسّسات العامّة والبلديات، وكلّ من يتداول أموالًا عموميّة.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة للجنة الإدارة والعدل لدرس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.