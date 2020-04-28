تجار "حسبة صيدا" أغلقوا محالهم احتجاجا على تحرير محضر بحق أحد الباعة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأنّ "اثر تداول فيديو لبائع خضار وفاكهة في أحد محال سوق الحسبة، يردّ فيه على سؤال من بعض شباب الحراك الصيداوي عن سبب رفعه لسعر صندوق الحامض إلى 50 و60 ألف ليرة لبنانية ، فيجيب "حُرّين نحنا"، توجّه مندوبون من وزارتَي الاقتصاد والتجارة والزارعة وبمؤازرة قوة من المديرية الإقليمية ل​أمن الدولة​ في ​الجنوب​، إلى سوق الحسبة عند مدخل صيدا الجنوبي، وسطّروا ​محضر ضبط​ ومخالفة بحقّ صاحب المحل المذكور".

وأوضح أنّ "على الأثر واحتجاجًا على ما جرى، عمد أصحاب المؤسّسات والمحال في الحسبة إلى إقفالها وإغلاق مدخل السوق بشاحناتهم، اعتراضًا على تسطير المحضر بحقّ زميلهم".