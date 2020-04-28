اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "‏أكثر من35 سنة مرت على 28 نيسان 1985 ذكرى تهجير قرى ساحل ​الشوف​ وشرق صيدا، واللافت أنه تم إعمار كل قرى شرق صيدا التي تهدمت بينما بقيت بلدات ساحل الشوف فارغة بمعظمها. نناشد المعنيين استكمال دفع كامل التعويضات المستحقة لأهلنا في الشوف وإقفال هذا الملف الإنساني".

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كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: لاستكمال دفع كامل التعويضات لاهلنا في الشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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