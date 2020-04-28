هيثم أبو سعيد: المطلوب على المستوى الشعبي الوعي والهدوء

حذر مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، في بيان، من "نتيجة الإنجرار وراء اللعبة الأممية التي غالبا ما تكون أهدافها خارج المصالح العامة للبلد، وتأخذ منحى جامحا عند أول تسوية إقليمية أو دولية ويدفع ثمن تلك المغامرة الشعب والمجتمع اللبناني".
ورأى أن "المطلوب على المستوى الشعبي الوعي والهدوء وعدم تصديق الشعارات التي تدعو إلى التظاهر تحت شعائر مطلبية في الشكل، لكنها قد تكون قاتلة في المضمون وخطرا كبيرا على العيش المشترك".
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