شريم: الجوع كافر والناس أمانة في أعناقنا وسنحاول القيام بما هو مطلوب لمحاربة الفساد

أكّدت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في تصريح لها قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في ​السراي الحكومي​، أنّ "الجوع كافر والناس أمانة في اعناقنا، وسنحاول القيام بما هو مطلوب ل​محاربة الفساد​ بالاستناد إلى قانون الإثراء غير المشروع"، متسائلةً: "هل سألتم أنفسكم لماذا محاربة الحكومة؟".

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