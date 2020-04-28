جورج نادر: انتقلنا من الانتفاضة إلى ثورة الجوع ولدينا تحرك كبير الجمعة بساحة الشهداء

شدّد العميد المتقاعد ​جورج نادر​، على "أنّناانتقلنا من ​الانتفاضة​ إلى ثورة الجوع، وما حصل أمس هي تحرّكات عفويّة وغير منظّمة لأنّ الناس جائعة"، مناشدًا كلّ ​المتظاهرين​ بـ"عدم التعرّض للجيش اللبناني، فهذا جيشنا ومعه أمر بفتح الطريق، وهو العمود الوحيد الواقف في الدولة".

وحذّر في حديث إذاعي، أحزاب السلطة من "استغلال ​الثورة​ والتسلّق على ظهرها"، معلنًا أنّ "لدينا تحرّكًا كبيرًا يوم الجمعة في الأول من أيار في ​ساحة الشهداء​". وشدّد على "أنّنانريد دولة مدنيّة ديمقراطيّة عادلة وغير طائفية، يُحاسَب فيها السارق والناهب". وأوضح "أنّنالا نتظاهر ضدّ الحكومة بذاتها، بل ضدّ السلطة الّتي أتت بالحكومة وتتحكّم بها، والمطلوب من رئيس الوزراء ​حسان دياب​ الجرأة بأخذ القرار، وليظهر لنا أنّها حكومة الثورة كما قال".

