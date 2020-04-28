الحاج حسن: حزب الله بصدد الانتهاء من وضع رؤية متكاملة لقطاع الاتصالات في لبنان

اشار النائب ​حسين الحاج حسن​ الى ان ​قطاع الاتصالات​ في ​لبنان​ي حتاج الى رؤية استراتيجية جديدة، ونحن على مستوى ​حزب الله​ بصدد الانتهاء من وضع رؤية متكاملة للاتصالات في لبنان، وسنقدمها للجنة ​الاعلام والاتصالات​ ووزير الاتصالات الذي لديه ايضا رؤية للقطاع، والخطوط الرئيسية فيها خدمة افضل بجودة اعلى وكلفة اقل بشفافية متكاملة، من دون ان يكون هناك هدر او فساد.

ولفت الحاج حسن في حديث تلفزيوني، الى انه عندما نتحدث عن ​العجز​ في الميزانية اللبنانية وانهيار العملة، احد الاسباب الرئيسية الى جانب ال​سياسة​ ​المال​ية الخاطئة هدر المال العام في قطاع الاتصالات وغيره من القطاعات.

واعتبر ان ​الحكومة​ الحالية هي حكومة في عز الازمات التي تفاقمت على كل المستويات، ودعونا نتحدث عن تقيمات مباشرة حيث قررت عدم دفع سندات اليوروبوند، كما تعاطت مع ازمة ​كورونا​ بجدية عالية بحسب راي المؤسسات والمنظمات الدولية. واعتبر انه لاول مرة في تاريخ لبنان يتم توزيع مساعدات بطريقة جيدة مع بعض الملاحظات، ونحن نقيم الحكومة بطريقة ايجابية.