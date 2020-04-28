وزير الاتصالات: سأبلغ مجلس الوزراء باجراءات استرداد قطاع الخلوي

اشار وزير ​الاتصالات​ ​طلال حواط​ في تصريح له قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​السراي الحكومي​، الى انه "سيبلغ مجلس الوزراء باجراءات استرداد قطاع ​الخلوي​"، ولفت ان "هناك فائض في بطاقات التشريج لدى شركتي تاتش وألفا". إضغط للمزيد

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