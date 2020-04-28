راوول نعمة: نسبة ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية بلغت 55 بالمئة

اشار ​وزير الاقتصاد​ ​راوول نعمة​ في تصريح له قبيل ​جلسة الحكومة​ في ​السراي الحكومي​، الى ان نسبة ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية بلغت 55 بالمئة.

وفي نشاطه، استقبل نعمة الوزير السابق رائد خوري ​​​​​​​‏وناقش معه الخطة الاقتصادية.

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