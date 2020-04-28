راوول نعمة: نسبة ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية بلغت 55 بالمئة

اشار وزير الاقتصاد راوول نعمة في تصريح له قبيل جلسة الحكومة في السراي الحكومي، الى ان نسبة ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية بلغت 55 بالمئة.
وفي نشاطه، استقبل نعمة الوزير السابق رائد خوري وناقش معه الخطة الاقتصادية.
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