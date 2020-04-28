طائرة للميدل إيست إلى لارنكا لنقل اللبنانيين الراغبين بالعودة

أقلعت ​طائرة​ تابعة ل​شركة طيران الشرق الاوسط​ وعلى متنها فريق طبي تابع ل​وزارة الصحة​ وفريق من ​الامن العام​، عند التاسعة والنصف صباحا متوجهة الى ​لارنكا​ لتقل عددا من اللبنانيين الذين يودون العودة في إطار المرحلة الثانية التي وضعتها ​الحكومة​، على ان تصل هذه الرحلة عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم الى مطار ​رفيق الحريري​ الدولي في ​بيروت​، ويليها عدد من الرحلات من ​الدمام​ في ​السعودية​ عند حوالى الخامسة ورحلتين من ​باريس​ الاولى عند السادسة والنصف مساء والثانية عند الثامنة والنصف مساء، تليهما رحلتان من ​لاغوس​ عند العاشرة والنصف وبرازافيل بعيد منتصف الليل.

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