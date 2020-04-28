مجلس الوزراء ملتئم في السراي الحكومي برئاسة دياب

التأمت عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور ​حسان دياب​، وعلى جدول اعمالها:

1- اقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليها مبدئيا في جلسته السابقة وهي:

أ‌- اجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي اجريت منها ​تحويلات مالية​ واتخاذ اجراءات بحق صاحبها.

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ب‌- اتخاذ تدابير آنية وفورية ل​مكافحة الفساد​ واستعادة الاموال المنهوبة.

ت‌- مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17 تشرين الاول 2019.

اضافة الى استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة، توصلا لاقرارها.