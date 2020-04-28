طائرة شحن تركية محملة بمساعدات طبية اتجهت إلى أميركا للمساعدة بمواجهة كورونا

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "طائرة شحن عسكريّة تركيّة محمَّلة بمساعدات طبيّة، غادرت العاصمة ​أنقرة​، متّجهةً إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​ الّتي سجّلت أعلى معدّل للوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" في العالم".

وأوضحت أنّ "شحنة المساعدات تأتي بتوجيه من الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، لمساعدة الولايات المتحدة"، لافتةً إلى أنّ "طائرة الشحن التابعة للجيش التركي، تحمل أقنعة واقية للأطباء، واقيات أوجه، كمّامات من طراز "N95"، لباس واقي للأطباء، ومواد طبيّة وقائيّة".

يُذكر أنّ يوم أمس الإثنين، أعلن اردوغان أنّ "​تركيا​ قدّمت مساعدات طبيّة إلى 55 بلدًا لدعمها في مكافحة جائحة "كورونا".