ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "طائرة شحن عسكريّة تركيّة محمَّلة بمساعدات طبيّة، غادرت العاصمة أنقرة، متّجهةً إلى الولايات المتحدة الأميركية الّتي سجّلت أعلى معدّل للوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" في العالم".
وأوضحت أنّ "شحنة المساعدات تأتي بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لمساعدة الولايات المتحدة"، لافتةً إلى أنّ "طائرة الشحن التابعة للجيش التركي، تحمل أقنعة واقية للأطباء، واقيات أوجه، كمّامات من طراز "N95"، لباس واقي للأطباء، ومواد طبيّة وقائيّة".
يُذكر أنّ يوم أمس الإثنين، أعلن اردوغان أنّ "تركيا قدّمت مساعدات طبيّة إلى 55 بلدًا لدعمها في مكافحة جائحة "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة شحن تركية محملة بمساعدات طبية اتجهت إلى أميركا للمساعدة بمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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