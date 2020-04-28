الصين تتهم السياسيين الأميركيين بـ"التفوّه بأكاذيب مكشوفة" بشأن كورونا

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بكين: اتهمت بكين السياسيين الأميركيين بـ"التفوّه بأكاذيب مكشوفة" بشأن فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه سيسعى إلى احصول على تعوضيات من الصين جرّاء الوباء.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في إيجاز صحافي الثلاثاء "لديهم هدف واحد: التهرّب من مسؤوليتهم عن إجراءات الوقاية والسيطرة الرديئة للوباء التي اتخذوها وصرف أنظار العامة" عن الأمر.
إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الصين
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