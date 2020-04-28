فيروس كورونا: "ترامب لا يستطيع تخيل سبب" ازدياد المكالمات حول المواد المطهرة

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AFP ترامب قال إن تصريحاته حول المطهرات جاءت في معرض السخرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لا يمكنه تخيل لماذا" ازدادت المكالمات حول المواد المطهرة على الخط الساخن في الولايات المتحدة، بعد أن اقترح الحقن بها لعلاج فيروس كورونا.

وألقى حاكمي ولايتي ميشيغن وماريلاند باللوم، الأحد، على الرئيس حول ازدياد هذه المكالمات.

وبعد انتقادات شديدة من العاملين في مجال الطب، قال ترامب إن تصريحاته جاءت في معرض السخرية.

والمطهرات مواد خطرة ويمكن أن تكون سامة إذا تم تناولها.

وخلال مؤتمر صحفي خاص بـ "كوفيد-19" يوم الاثنين، أشار أحد الصحفيين إلى أن الخط الساخن للطوارئ في ولاية ماريلاند تلقى مئات المكالمات في الأيام الأخيرة للحصول على إرشادات حول تعليقات ترامب.

"لا يمكنني تخيل السبب"، قال ترامب، ثم أضاف "لا أستطيع تخيل ذلك".

وعندما سُئل عما إذا كان يتحمل المسؤولية عن زيادة المكالمات، أجاب ترامب: "لا، لا أتحمل".

وقال مكتب حاكم ولاية ماريلاند الأسبوع الماضي إنه أصدر تحذيراً على مستوى الولاية حول تناول أو حقن المواد المطهرة بعد تصريحات الرئيس.

وأدلى ترامب بتلك التصريحات يوم الخميس، بعد أن عرض مسؤول نتائج أبحاث الحكومة الأمريكية، التي أظهرت أن "كوفيد-19" يمكن أن يُقضى عليه في غضون دقائق عن طريق التعقيم.

وقال ترامب "أرى أن المطهر يطرده (من الجسد) خلال دقيقة. دقيقة واحدة .. وهل هناك طريقة يمكننا من خلالها فعل شيء من هذا القبيل، عن طريق الحقن في الداخل أو التطهير؟".

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إلا أن ترامب عاد الجمعة وقال للصحفيين "كنت أسأل سؤالاً ساخراً للصحفيين لمجرد رؤية ما سيحدث".

ماذا عن الانتخابات الرئاسية؟

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في حديقة الورود في البيت الأبيض يوم الإثنين، سُئل ترامب أيضاً عما إذا كان سيؤجل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال "لم أفكر قط في تغيير موعد الانتخابات .. لماذا قد أفعل ذلك؟".

من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الخصم الديمقراطي المفترض لترامب، الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن ترامب "سيحاول كبح الانتخابات بطريقة ما".

لكن ترامب قال للصحفيين إن الفكرة هي "دعاية وهمية".

وأضاف "إنني أتطلع إلى تلك الانتخابات".

وأشار دسنوريون إلى أنه إذا أراد الرئيس تغيير توقيت انتخابات البيت الأبيض، فلن يتمكن من القيام بذلك - حتى في حالة الطوارئ - لأن الموعد يحدده الكونغرس.

كما سأل أحد الصحفيين ترامب عما إذا كان الرئيس، بعد فقدان المزيد الأمريكيين على مدى ستة أسابيع أكثر من المتوفين خلال عقدين من حرب فيتنام، يستحق إعادة انتخابه.

ورد ترامب أن إدارته قامت بعمل "لا يصدق".

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات "كوفيد-19" المؤكدة في أمريكا، حوالى مليون حالة. فيما سُجل أكثر من 55 ألف وفاة حتى الآن.

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