"شعراوي" يلتقى بـ 3 محافظين لبحث التصدى لمخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية وكذا مخالفات تحويل إستخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى.

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة استمرار المحافظات في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية التي تم حصرها خلال الفترة الماضية وأثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء إلى أن كافة المحافظات بدأت في إصدار قرارات إيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر خاصة في عواصم المحافظات والأماكن ذات الكثافات السكانية العالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق لإنتظار السيارات، مشيرًا إلى ضرورة قيام المحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بإيقاف استصدار تراخيص البناء الجديدة أوالتعليات للمبانى السكنية فيما يزيد عن ستة أدوار ( أرضى + 5 متكرر ) وبشرط توفير الأماكن الكافية لإنتظار السيارات بكل مبنى، على أن يتم إعداد دراسات بإستيعاب الطرق بكل منطقة لإنتظار السيارات.

وأكد اللواء شعراوي، على أهمية حصر مخالفات جراجات السيارات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وكذا الإستمرار في الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات في فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة آخرى مما يتسبب فى تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة بالمحافظات.

وشدد "شعراوي"، على ضرورة مراجعة كافة تراخيص المبانى السكنية الجديدة بالمحافظات والتأكد من توفير جراجات لإنتظار السيارات بكل مبني ومطابقة ذلك للتراخيص والرسومات التى تقدم بها مالك العقار وإتخاذ الاجراءات اللازمة بوقف الأعمال لحين الإلتزام بذلك .

وأكد وزير التنمية المحلية، على ضرورة تنسيق المحافظات مع الجهات المختلفة وعدم توصيل المرافق لأي عقارات جاري إنشاءهها وحصلت على تراخيص للبناء خلال الفترة الماضية ولم تلتزم بوجود جراجات أسفلها ، كما طالب وزير التنمية المحلية بإعداد حصر للعقارات الجديدة التى حصلت على تراخيص أو تعلية أدوار أخرى بها لمتابعة إقامة جراجات السيارات بها فى المحافظات الثلاثة.

وقال اللواء شعراوي، إن المحافظات قامت بجهود كبير لتنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية والحفاظ على صحة المواطنين بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ومديريات الأمن خاصة فيما يخص غلق الأسواق العشوائية ، لافتاً إلى ضرورة عدم عودة تلك الأسواق مرة أخرى بدون ضوابط مع سرعة وضع السادة المحافظين حلول بديلة للأسواق التى تم غلقها وتوفير قطع أراضى لإقامة أسواق حضارية وتحديد ضوابط لها بما يعود بالنفع على الدولة والحفاظ على حقوقها.

وردًا على ما عرضه المحافظين من وجود عجز فى مهندسي الإدارات الهندسية بكافة الأحياء، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لمشكلة نقص مهندسي الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم في المحافظات خاصة بعد إعداد حصر كامل بالعجز في المهندسين وإحتياجات كل محافظة.

من جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أنه أصدر قرارًا رقم 2945 لسنة 2020 بإيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر بكافة أحياء المحافظة ما عدا المشروعات القومية وذات النفع العام مراعاة لظروف العمران وإعادة التخطيط بنطاق القاهرة.

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كما عرض "عبدالعال"، جهود المحافظة فيما يخص فتح الجراجات المغلقة فى بعض المناطق بالمحافظة منذ صدور توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة فى مناطق مصر الجديدة والنزهة وغرب وشرق مدينة نصر والمرج.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم تحديد عدد من الأماكن التى تصلح لإقامة جراجات عليها لدراستها وبحث عرضها على القطاع الخاص.

كما تابع وزير التنمية المحلية، جهود محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية واتصالاتها الجارية مع الأندية الرياضية لسرعة تطوير وتجميل الأسوار الخاصة بتلك النوادي بما يتماشى مع أعمال التطوير التي تقوم بها الدولة وكذا إقامة جراجات أرضية أو سطحية للسيارات داخل مقار تلك الأندية أسوة بما تم في بعض الأندية الرياضية الأخرى واستيعاب أعداد السيارات للأعضاء المترددين على النادى وكذا مساعدة الدولة فى حل مشكلة التكدسات والإختناقات المرورية التي تسببها تلك السيارات.

وأوضح اللواء خالد عبدالعال، أنه تم مخاطبة الأندية بتوفير جراجات بها للحد من تكدس انتظار السيارات في الشوارع المحيطة مما يعيق حركة المرور وسير المواطنين.

كما أشار اللواء أحمد راشد، إلى أنه سيتم البدء في دراسة هذا الملف الهام ومخاطبة الأندية الرياضية الموجودة في نطاق محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه أصدر قرارًا بإيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 3 شهور وتم زيادة المدة لتكون 6 أشهر، كما عرض راشد جهود المحافظة فيما يخص إزالة التعديات ومنع البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية، وفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وغلق الأسواق العشوائية.

كما عرض اللواء محمد الشريف، جهود محافظة الإسكندرية فيما يخص إزالة التعديات وعدد التراخيص التي يتم إصدارها سنويًا للبناء وأعداد المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية.

ووجه اللواء محمود شعراوي، خلال اللقاء بإستمرار المحافظات في رفع تراكمات القمامة والمخلفات من كافة الشوارع وتحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات وإستغلال فترة الحظر ومواعيد فتح وغلق المحال في الإنتهاء من المشروعات الجارية في المحافظات.

وقال شعراوي، أنه في إطار القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والتي من ضمنها تم تحديد مواعيد لغلق المحال والمولات والمطاعم والكافتيريات سيتم التواصل مع كافة المحافظات خلال الفترة الجارية لدراسة بعض المقترحات الخاصة بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم لتنفيذها عقب إنتهاء أزمة كورونا والاستفادة من التجرية الحالية في هذا الشأن خاصة بعد إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019.

كما تم خلال الاجتماع أيضاً بحث الجهود الجارية لتحسين موارد المحافظات فيما يخص انتظار السيارات بالشوارع ، وجدد شعراوى التأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة ومراجعة كافة العقود الموقعة بين مختلف الأحياء فى القاهرة والأسكندرية والجيزة وبعض الشركات أو الأشخاص فيما يخص استئجار بعض الشوارع والساحات لإنتظار السيارات، لافتاً إلى أهمية الإستفادة من بعض التجارب والأفكار التى نفذتها بعض المحافظات فيما يخص مشكلة الجراجات في الشوارع الرئيسية والعمومية ومن بينها ما تم فى محافظة الدقهلية، أو طرح المحاور والشوارع للمزاد أو الشركات الخاصة.

كما تم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظات فيما يخص تحصيل حقوق الدولة من كافة المواقف العشوائية ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية بالمواقف والتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور للتعامل بحسم مع المخالفين مع وضع خطة لإستبدالها بمواقف بأخرى رسمية.