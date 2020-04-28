275 حالة في 9 ولايات.. السودان قلق من تزايد إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم-(د ب أ):

أعربت الحكومة السودانية عن القلق من تزايد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، التي شملت حتى الآن 9 ولايات أي (نصف ولايات السودان).

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، إن الحالات الإيجابية شملت تسع ولايات، ما ينذر بخطر الانتشار ويتطلب اتخاذ المزيد من التحوطات، حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا).

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ووفقا للبيانات الرسمية، سجل السودان 275 إصابة، توفيت منها 22 حالة، بينما تعافت 21 حالة.

وحيا صالح الولايات التي تعاملت بحزم في قفل الحدود واتخاذ إجراءات صارمة في تنفيذ حظر التجوال الكامل، داعيا إلى مزيد من الوعي والبقاء بالمنازل حتى تجاوز هذه المرحلة تجنباً لمزيد من الإصابات.

وأوضح أن تقارير تنفيذ الحظر بولاية الخرطوم أفادت بعدم التزام المواطنين بالحظر الكامل والمسموح به داخل الأحياء وللأغراض الضرورية، وأضاف أنه قد صدر توجيه بالحسم وإيقاف كافة وسائل المواصلات بولاية الخرطوم للحد من حركة المواطنين.