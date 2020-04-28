راية القابضة تتلقى عروضًا لضخ استثمارات أو الاستحواذ على شركتها "بريق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية إنها تلقت عروضا من عدة مستثمرين أجانب ومحليين لضخ استثمارات جديدة أو الاستحواذ الجزئي أو الكلي على شركتها التابعة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة.

وأضافت في بيان صحفي للبورصة اليوم الثلاثاء هذه العروض إما لتسريع عملية النمو وزيادة حجم أعمال الشركة أو إماكنية الاستحواذ على حصة حاكمة بالشركة.

وبحسب البيان فإن مجلس إدارة الشركة لم يدرس أو يعتمد ذلك الأمر لحين تلقى عروض استثمار أو شراء ملزمة من قبل هؤلاء المستثمرين، والتي تستدعي حينها عقد مجلس إدارة طارئ للنظر في تلك العروض.

ومن المتوقع الإفصاح عن أية قرارات أو معلومات في حين اتخاذها والموافقة من قبل مجلس إدارة الشركة، وذلك تماشيا مع قواعد الإفصاح المقيدة بالبورصة، بحسب البيان.