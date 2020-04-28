كورونا في إسرائيل: ارتفاع الوفيات إلى 208 حالات وتعافي 7375

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

أفادت البيانات الرسمية لوزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 208 حالات.

وأظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 15 ألفا و 589 حالة حتى الآن.

وأوضحت أن نحو 117 من المصابين في حالة خطيرة، وأن نحو 94 منهم يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتعافى 7375 من إجمالي المصابين حتى الآن.