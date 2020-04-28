إنطلاقًا من اليوم / دول حول العالم تشرع في الخروج من الحجر الصحي بشكلٍ تدريجي

وكالات- إنطلاقا من اليوم، الإثنين 27 أفريل 2020، تبدأ بعض الدول حول العالم بتخفيف إجراءات الحظر والإغلاق التي فرضت لمنع إنتشار فيروس كورونا. وسيتم الخروج من العزل بشكل تدريجي وحذر، في إنتظار إيجاد لقاح أو علاج ملائم لوباء كوفيد 19 الذي أودى بحياة نحو 200 ألف شخص، وأصاب حوالي ثلاثة ملايين حول العالم.

يستعد الأوروبيون الإثنين لبدء تنفيذ أولى خطوات تخفيف الحجر الصحي والخروج من العزل، لكن المعركة مع فيروس كورونا المستجد لم تنتهِ بإنتظار إيجاد لقاح أو علاج ملائم.

وحتى الآن، تخطت أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس 200 ألف وفاة، لكن تفشي الوباء ووفياته بدأت بالإستقرار في الدول الأوروبية الأربع الأكثر تضررا منه. وسجلت تلك الدول الأحد إنخفاضا ملحوظا بعدد الوفيات اليومية، فقد سجلت إسبانيا 288 وفاة، وإيطاليا 260 وفاة، وفرنسا 242 وفاة، بينما توفي 413 شخصا في مستشفيات المملكة المتحدة وهي الحصيلة الأدنى منذ أواخر مارس.

أما الولايات المتحدة، وهي البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء على مستوى الإصابات والوفيات، فقد سجلت مساء الأحد 1330 وفاة إضافية خلال 24 ساعة.

سويسرا

فتحت سويسرا أبواب متاجرها، وبات بإمكان السويسريين زيارة مصففي الشعر الاثنين.

وبشرط إحترام التدابير الصحية، سمح للحلاقين والمعالجين الفيزيائيين والأطباء وصالات التدليك ومحلات الزهور ومعدات الحدائق، وكذلك دور الحضانة، بإستئناف أنشطتها في سويسرا.

إسبانيا

سمح للأطفال إعتبارا من الأحد الخروج من بيوتهم بعد ستة أسابيع من الحجر، واللعب في الخارج، لكن وسط قيود تفرض عدم التقارب.

وتقدم الحكومة الإسبانية بدورها الثلاثاء خطتها لتخفيف تدابير العزل الذي مدد حتى 9 ماي، ويتوقع أن يبدأ تنفيذها منتصف ماي.

لندن

يعود بوريس جونسون الذي أصيب بالفيروس إلى العمل الاثنين، في خطوة ينتظرها البريطانيون بشدة، لمعرفة مشاريع رئيس وزرائهم بشأن دعم الاقتصاد والخروج من العزل.

إيطاليا

ويفترض أن تعلن إيطاليا أيضا مطلع الأسبوع عن الإجراءات التي تخطط لإتخاذها إعتبارا من 4 ماي موعد تخفيف إجراءات العزل، لكن المدارس في هذا البلد تبقى مغلقة حتى سبتمبر.

وتنوي الحكومة الإيطالية أيضا إعتبارا من 4 ماي البدء بحملة فحوصات مصل الدم، تشمل 150 ألف شخص على الصعيد الوطني، رغم أن منظمة الصحة العالمية بددت آمال من يعتمدون على تمتع المصابين السابقين بفيروس كورونا المستجد بمناعة تقيهم الإصابة مجددا، ما قد يسهل عمليات الخروج من العزل عبر إصدار "شهادات مناعية".

الولايات المتحدة

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لم يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد مؤتمره الصحفي اليومي بشأن الفيروس، بعدما أثار السخرية بتوصياته حقن المعقمات في أجساد المرضى، التي قال لاحقا إنها جاءت في إطار المزاح.

واكتفى ترامب بإنتقاد وسائل الإعلام عبر تويتر، مؤكدا أن الشائعات حول إقالة وزير الصحة أليكس أزار ليست سوى "أخبار كاذبة". وأضاف "تجهد وسائل الإعلام على خلق إنطباع بالفوضى".

وتستعد الولايات المتحدة أيضا لإستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية، كما في ولاية نيويورك، حيث يمكن لبعض الأنشطة التصنيعية وأعمال البناء أن تبدأ بعد 15 ماي.

ويحاول العاملون في "شاحنات الطعام" في البلاد البحث عن الزبائن المحجورين ليتمكنوا من الاستمرار.

وتقول إليز بلايك أستاذة الموسيقى البالغة من العمر 37 عاما "نحب أن نطبخ، لكننا نشتاق إلى تعددية المطاعم في المدينة، لذا نخاطر قليلا"، وذلك فيما كانت تستعد لإستلام طلبيتها من "ديرتي ساوث ديلي"، شاحنة طعام حطت في بروكلاند في شمال شرق العاصمة الأمريكية.

ورأى شريكها ديفيد موراي الموسيقي بدوره، أن شراء الطعام من الشاحنات وسيلة لدعم "الشركات الصغيرة" ومساعدتها على تخطي الأزمة.

عودة الحياة تدريجيا

في أنحاء أخرى من العالم، تبدو العودة إلى الحياة الطبيعية بعيدة. ففي البيرو، أعرب الرئيس مارتن فيزكارا عن إستيائه من تشكل الطوابير الطويلة دون احترام تدابير التباعد الاجتماعي فقط من أجل شراء الجعة.

وقال في فيديو إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "بدا كأننا في يوم سبت إحتفالي"، مضيفا "لم ندرك بعد فعلا حجم المشكلة". ويفترض أن يستمر الحجر الصحي في البيرو التي تسجل إجمالي 728 وفاة، حتى العاشر من ماي، مع حظر تجول ليلي وإغلاق للحدود.

في البرازيل، أطلق الزعيم القبلي راؤوني، الذي يعد رمزا في مكافحة إزالة الغابات في الأمازون، نداء لطلب مساعدات بهدف دعم السكان الأصليين العرضة للتضرر بشكل خاص من الفيروسات والأوبئة مثل كوفيد-19.

رمضان في الحجر

يدخل العالم الإسلامي يومه الرابع من الصوم الاثنين، دون السماح بالصلوات الجماعية، أو مشاركة الإفطار، فالمساجد أغلقت أبوابها، والتجمعات العائلية محظورة، لكن يخشى أن يؤدي خرق تلك التدابير إلى قفزة في تفشي الفيروس من جديد، لا سيما في باكستان، حيث تجمع المصلون في المساجد متجاهلين التوصيات الصحية.

وخففت السعودية من جهتها جزئيا من حظر التجول العام، بإستثناء مكة المكرمة.

في لبنان، تجاهل متظاهرون حظر التجول وجالوا الطرقات مساء الأحد تنديدا بتدهور الوضع الاقتصادي.

*المصدر: موقع قناة فرانس24