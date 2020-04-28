قالت كاري لام زعيمة هونج كونج، اليوم الثلاثاء، إن معظم موظفي الدولة سيبدأون تدريجيًا العودة لأعمالهم اعتبارًا من الرابع من مايو، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
لكن الحكومة لم تقرر بعدتخفيف قيود السفر والتباعد الاجتماعي التي من المقرر أن تنقضي الأسبوع المقبل.
ولم تسجل هونغ كونغ، الاثنين، أي حالات إصابة جديدة بالمرضلليوم الثاني على التوالي، الأمر الذي أثار الارتياح في مدينة عصف المرض باقتصادها بعد حملة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أصابت الاقتصاد بالشلل بالفعل.
وكانت المدينة قد أكدت رصد 1038 إصابة، و4 وفيات منذ بداية تفشي الوباء في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتبارًا من الأسبوع المقبل.. موظفو هونغ كونغ يعودون لأعمالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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