نصيحة البابا فرنسيس حتى لا يعود وباء كورونا للانتشار مجددًا

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس إلى التمسك بـ"الحذر والطاعة" للأحكام، لكي لا يعود وباء كورونا للانتشار مجددا، وفقًا لروسيا اليوم.

وحذر البابا من أنه "في هذا الوقت الذي نبدأ فيه بالخروج

من الحجر الصحي، نصلي للرب أن يمنح شعبه نعمة الفطنة والطاعة للأحكام حتى لا يعود الوباء".

ووصف مجلس الأساقفة الإيطاليين أمس الاثنين،

مواصلة منع مشاركة العامة في الصلوت بالكنائس بـ"الأمر غير المقبول"، محذرا من "انتهاك ممارسة حرية العبادة".

ونتيجة لهذه الضغوط، أفادت مصادر برئاسة الوزراء الإيطالية، بأن الحكومة بصدد دراسة بروتوكول يسمح بالصلاة في الكنائس مع بدء المرحلة الثانية لطوارئ كورونا.