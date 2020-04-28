روسيا تعلن تسجيل 72 وفاة و6411 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 72 وفاة و6441 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلةيومية منذ تفشي الوباء، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأشار مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروسكورونا في بيان له إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 867 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 93558 لتحل روسيا في المرتبة الثامنة عالميا من حيث هذا المؤشر متجاوزة إيران.
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