حصيلة يومية قياسية لعدد الوفيات والإصابات بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 72 وفاة و6441 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية منذ اندلاع الوباء.

وكانت الخدمة الصحفية لهيئة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، أفادت الاثنين، أنه تم إجراء أكثر من 3 ملايين

اختبار لتحديد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويوم الأحد شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا قفزة قياسية، بأكثر من 6.3 ألف حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.