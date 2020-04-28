المملكة تواصل إغاثة متضرري سيول عدن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة للنازحين المتضررين من السيول والأمطار بمديرية صيرة في محافظة عدن، بالتعاون مع جمعية ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وشملت المساعدات المقدمة 250 سلة غذائية تزن 18 طنًا و500 كيلوغرام، و250 حقيبة إيوائية.

مساعدات عاجلة

نوه رئيس دائرة السلطة المحلية بالأمانة العامة بمجلس الوزراء اليمني مقبل القطيبي بالدعم غير المستغرب من المركز، مؤكدًا أن هذه المساعدات ستخفف كثيرًا من معاناة المتضررين.

كما ثمن المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه، استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة في توفير المساعدات بشكل عاجل في ظل هذه الظروف.

وتأتي هذه المساعدات للتخفيف ورفع الضرر عن النازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، وفي إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في كافة المجالات ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

الأكثر احتياجًا

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية ألبانيا المتضمنة 25 طناً من التمور، حيث وقع محضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف مع ممثل الحكومة الألبانية سوكول زعمي افتراضيًا.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

منازل المستفيدين

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة اللبنانية بيروت مشروع توزيع 26 ألف سلة غذائية لشهر رمضان المبارك في لبنان التي تستهدف العائلات الأشد فقرًا من مختلف الجنسيات، بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.

وسيقوم المركز بتوصيل السلال الغذائية مباشرةً إلى منازل المستفيدين وذلك مراعاة للإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من جائحة فيروس كورونا المستجد.

حرص سعودي

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 10761 سلة غذائية رمضانية تزن 968 طنًا، للمحتاجين في مناطق: بونت لاند، جلمدج، بنادر، مقديشو، بجمهورية الصومال الشقيقة، استفاد منها 64566 فردا.

وقدم نائب وزير الشؤون الإنسانية بجمهورية الصومال عبدالرشيد محمود حسن الشكر الجزيل للمملكة ممثلةً بالمركز على تخصيص هذه المساعدات للأسر المحتاجة في بعض الأقاليم والمحافظات الصومالية.

وأعرب مدير عام جمعية المصباح للتنمية إبراهيم عبالله جيدي عن سعادته بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية المقدمة من المركز، مؤكدًا أن هذا يدل على حرص المملكة العربية السعودية على أشقائها في كل مكان عامة وفي الصومال خاصة، مشيرًا إلى أن السلة الواحدة تزن 90 كيلوغراما وتحتوي على المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا.

اليمن

18

طنًا

Advertisements

250

حقيبة إيوائية

250

سلة غذائية لعدن

ألبانيا

25

طناً من التمور

الصومال

64566

مستفيدا

10761

سلة رمضانية

لبنان

26

ألف سلة رمضانية

تستهدف العائلات الأشد فقرًا

توصيل السلال مباشرةً إلى منازل المستفيدين