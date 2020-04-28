إدانات لتعذيب الدوحة بوهندي حتى الموت

أصدرت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات والمنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، بيانًا أعربوا خلاله عن إدانتهم إزاء وفاة الناشط الإعلامي والصحفي القطري فهد بوهندى في سجن الهامور القطري «السيئ الصيت»، وطالبوا مسؤولي النظام القطري بتقديم إيضاحات حول القضية والكشف عن أوضاع السجناء الآخرين.

حماية السجناء

أشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا لـ«دوت الخليج» إلى واجبات المسؤولين في حماية أرواح السجناء، مطالبًا النظام القطري بإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في أسرع وقت ممكن، لكشف من عذب بوهندى حتى الموت.

التعذيب

وتعرض فهد بوهندى للضرب وأصيب بجروح، بعد نقله إلى سجن الهامور حتى مات بسبب التعذيب وتم منع أهله من دفنه، وجرى مواراته في منطقة غير معلومة لهم، فيما أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن قلقها بشأن مصير سجناء آخرين تم نقلهم إلى سجن الهامور.