البنتاجون يقلل من القمر الإيراني

ويصنف الجيش الأمريكي القمر «نور 1» الذي وضع في المدار في 22 أبريل من نوع «3 يو كيوبسات» صغيرا، وهو عبارة عن ثلاث وحدات صغيرة متلاصقة لا يزيد حجم كل منها على ليتر، ويقل وزن كل منها عن 1.3 كيلوغرام. وكتب الجنرال جاي ريموند «إيران تقول إن لديها قدرات تصوير، في الحقيقة إنها كاميرا ويب تتهاوى في الفضاء، من غير المرجح أنها تقدم معلومات استخباراتية»، وأضاف «الفضاء صعب» مرفقا العبارة بوسم. وفيما قلل ريموند من أهمية أي تهديد ناجم عن القمر الاصطناعي، حذرت الولايات المتحدة من أن قدرة طهران على وضعه في الفضاء تعد تقدما ملحوظا في قدرتها الصاروخية البعيدة المدى، ما يمثل تهديدا أكبر بالنسبة للقوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط.
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