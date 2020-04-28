اعتقال فلسطيني في بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابًا فلسطينيًا من مدينة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ليث نضال يومين، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم.



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